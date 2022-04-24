Министр культуры Кыргыстана Азамат Жаманкулов заявил в соцсетях, что ведомство отозвало прокатные удостоверения у картин «Донбасс. Окраина», «Ополченочка» и «Солнцепек», которые должны были показать на фестивале «Время правды».

Глава министерства объяснил, что решение принято в связи с текущей международной ситуацией и исходя из нейтрального статуса Кыргыстана.

«Государственное Учреждение «Кыргызтасмасы» отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ вышеперечисленных фильмов на территории Кыргызской Республики», — написал он. (Газета.Ру)