Даже точную дату сообщили: по сведениям британских СМИ, война должна была начаться в пять часов утра 16 февраля. Но эта информация не подтвердилась. Российские источники, наоборот, передали, что якобы они начали отводить свои войска с украинских границ. Но и последняя информация не подтверждается: по сообщениям украинских источников, речь идет о небольшой войсковой ротации, а так вблизи украинских границ продолжает оставаться около 150 тысяч российских войск.

Таким образом, стадия «ни войны, ни мира» сохраняется. Как она развяжется, пока никто точно не знает. Пожалуй, такое положение вполне устраивает Москву.

Речь не идет о том, что в Кремле любят оставаться в центре внимания. Нет, дело не в этом. А в том, что в такое наряженное время никому даже в голову не приходит говорить о расширении НАТО на Восток, что вполне устраивает Москву.

Но война нервов также весьма сложная задача. Помнится, в студенческие годы был один французский фильм о военном противостоянии где-то в Африке.

Представьте, каждый день объявляют тревогу, все занимают свое место в ожидании начала войны, но каждый раз выяснялось, что информация ложная. Так продолжается несколько месяцев. Наконец в один день война все же начинается. Вы посмотрели бы на ликование солдат и офицеров! Война стала для них спасением от психологической напряженности…

Украина тоже находится в таком же напряженном состоянии. Казалось бы, страна, ее граждане должны работать и трудиться, строить новую жизнь. Вместо этого они записываются в отряды сопротивления, чтобы защищать свою родину…

Не думается, что процесс легко обходится и России. Нет, в Москве полагали, что они нашли способ, как защитить себя от Запада – да, не раз заявляли, что не будут участвовать в гонке вооружений, не примут участия в какой-то войне. Но сказать легко! Москва сама не заметила, как была вовлечена в новый украинский кризис. Перемещение сотни тысяч солдат и офицеров, их перевооружение – разве это не новая гонка вооружений?

Сейчас весьма трудно предсказать исход процесса. Скорее этот конфликт станет затяжным. Еще раз заметим, что для Москвы важнее остановить расширение НАТО на Восток. Она в эти дни фактически этого добилась – процесс затормозился.

Но это вовсе не тот ответ, на который рассчитывал Кремль. Все гораздо сложнее. Брюссель не торопится с ответом, который ждет от него Москва. Кремль ведет себя таким образом, якобы в девяностые годы страны – члены НАТО их обманули. Но в большой политике устных обещаний не бывает – по идее, Москва должна была бы подписать соглашение с Брюсселем, но тогда все случилось наоборот. Процесс расширения НАТО получил широкий оборот, возникла программа «Партнерство ради мира», которая показывала потенциальную географию, на которую претендовало НАТО….

Поэтому в Кремле вовсе не должны принимать позу обиженной женщины. Все было гораздо проще: победителей не судят и не разоружают. Всем очевидно было, что страны постсоциалистического лагеря и часть постсоветских государств примут в НАТО, так и случилось.

Так что Россия не обманута была, нет, она всего лишь тогда не в состоянии была помешать этому процессу…