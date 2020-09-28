В Кремле призвали Баку и Ереван к максимальной сдержанности

Москва призывает Баку и Ереван к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел. Как сообщает РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего, стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии, по сути, военного столкновения», — заявил Песков.