В конце недели температура воздуха снизится на 8-10 градусов

Министерство экологии и природных ресурсов распространило предупреждение об изменении погодных условий.

В поступившем в Report из министерства сообщении говорится:

«С полудня 23 мая до вечера 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, скорость северо-западного ветра составит 19-24 м/с, временами усилится до 28-33 м/с, вечером 23 мая и в ночь на 24 мая в некоторых местах полуострова скорость ветра усилится до 35-38 м/с. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 8-10 градусов.

В районах Азербайджана с полудня 23 мая и до 25 мая ожидаются нестабильные погодные условия, гром, временами дожди, в некоторых местах ливни, в северных и западных районах ожидаются сильные дожди, град. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, 23 мая в отдельных местах усилится до 33-38 м/с. Температура воздуха 24 мая по сравнению с предыдущими днями опустится на 8-10 градусов. Предполагается, что в реках повысится уровень воды, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа вероятны наводнения и сели».