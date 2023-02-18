Продолжается процесс переселения семей в село Агалы Зангиланского района, сказал журналистам сегодня во время медиатура в Зангиланский район спецпредставитель президента Азербайджана в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Вахид Гаджиев.

По его словам, ведется подготовительная работа к очередному переселению.

«Как вы знаете, в прошлом году в село Агалы было переселено 66 семей (326 человек). Эти семьи уже живут и работают в Агалы. К концу этого месяца предусмотрено переселение из двух этапов. В конце февраля — начале марта планируется переселить в Агалы 20 семей. Дома уже готовы и ждут своих жильцов», — сказал Гаджиев.