В Колумбии группу мэров обвиняют в краже средств из фонда борьбы с COVID-19

Десять региональных руководителей в Колумбии будут обвинены в различных злоупотреблениях бюджетными средствами, выделенными для борьбы с пандемией коронавируса, заявила генеральная прокуратура страны.

В совместном заявлении генпрокурора Фернандо Карильо и генерального контролера Фелипе Кордобы говорится, что группа мэров и других местных чиновников обвиняется в извлечении незаконной прибыли при подписании контрактов без соблюдения предусмотренных законом требований, а также других типов хищения и присвоения госсредств.

Отмечается, что прокуратура потребует содержание под стражей в отношении всех нарушителей. Двое подозреваемых уже были задержаны в четверг утром.