Между небольшим и полноценным «вторжением» России в Украину отсутствует какая-либо принципиальная разница. С таким заявлением в ходе онлайн-брифинга выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

«Нельзя быть наполовину вторгнутым или наполовину агрессивным. Агрессия или есть, или ее нет. И мы можем как свершившийся факт утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия РФ против государства Украина», — сказал министр.

По его словам, позиция Киева, которую он коммуницирует с США и всеми другими странами, состоит в том, что Москва «способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение».

«И потому мы не воспримем никакие попытки (подчеркну, если они будут) объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания России. <…> Все это пройдено. Все эти уроки истории уже выучены. И мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы относительно действий РФ», — заявил дипломат.

Ранее президент США Джо Байден сделал развернутое заявление по поводу российско-американского обострения и ситуации на Украине. По его словам, если Москва устроит вторжение, то это обернется для нее катастрофическими последствиями – в политике и экономике. При этом глава Белого дома заявил, что власти России не хотят полномасштабной войны с западными странами.