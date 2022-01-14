В Казахстане идет сбор подписей под петицией о возвращении Нур-Султану прежнего названия — Астана. Также авторы инициативы предлагают переименовать все улицы имени первого президента Нурсултана Назарбаева.

«Учитывая настроения в обществе, просим Президента Республики Казахстан, Правительство и Парламент страны вернуть прежнее название столице нашей Республики — город Астана», — говорится в тексте документа.

В тексте петиции говорится, что решение о переименовании в Нур-Султан «негативно воспринимается в соцсетях», а в быту жители страны продолжают использовать старое название города. Улицам имени экс-президента необходимо присвоить «нейтральные названия», которые «подчеркнут государственность, единство и независимость страны», указывают авторы документа. В частности, предлагается переименовать проспект Назарбаева в Алма-Ате в проспект Республики.

Петиция была опубликована вечером 11 января. К 14 января, ее подписали более 16,1 тыс. человек. (gazeta.ru)