В Казахстане открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента.

Завершится голосование в 20.00.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях из-за разницы во времени участки открылись и закроются на час позже.

За президентский пост поборются шесть кандидатов. Помимо действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева к выборам допущены экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова и общественный деятель Каракат Абден.

Всего в стране более 10 тыс. участков, в списки избирателей включены почти 12 млн граждан.