В Калифорнии жителям запретили покидать дома

Власти штата Калифорния запретили жителям покидать свои дома без надобности. Об этом заявил в четверг, 19 марта, губернатор Гэвин Ньюсом, передают американские СМИ.

По словам губернатора, перемещение в штате ограничено в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа Covid-19.

Власти не запрещают жителям штата посещать магазины или больницы. Доставка продуктов и различных товаров также разрешена.

В Калифорнии зафиксировано 910 случаев заражения и 19 случаев смерти от Covid-19.

По последним данным, в Нью-Йорке выявлено не менее 5298 инфицированных, в Вашингтоне – 1376.

| 2020-03-21T01:14:41+00:00 21 марта 2020, 02:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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