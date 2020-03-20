В Калифорнии жителям запретили покидать дома

Власти штата Калифорния запретили жителям покидать свои дома без надобности. Об этом заявил в четверг, 19 марта, губернатор Гэвин Ньюсом, передают американские СМИ.

По словам губернатора, перемещение в штате ограничено в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа Covid-19.

Власти не запрещают жителям штата посещать магазины или больницы. Доставка продуктов и различных товаров также разрешена.

В Калифорнии зафиксировано 910 случаев заражения и 19 случаев смерти от Covid-19.

По последним данным, в Нью-Йорке выявлено не менее 5298 инфицированных, в Вашингтоне – 1376.