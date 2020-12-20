В Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация граждан против коронавируса началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны, сообщает государственный телеканал Кан.

«Началась кампания вакцинации против коронавируса, в числе первых будут вакцинированы медицинские работники и группы риска», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее минздрав сообщал, что на первом этапе вакцина будут доставлена в 10 больниц и в центры вакцинации при больничных кассах. Запись на вакцинацию в системах израильских поликлиник (больничных кассах) началась в минувший четверг, при этом была отмечена большая активность граждан, желающих получить прививку. В первые часы начала массовой кампании по вакцинации прививку получила глава службы общественного здравоохранения при минздраве страны доктор Эльрои Прайс. (РИА Новости)