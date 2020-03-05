В Италии жертвами коронавируса стали 148 человек

Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 148 человек, инфицированных — 3286. Об этом заявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«Начну с выздоровевших: на сегодняшний день их на 138 человек больше — всего 414 человек. Число смертей увеличилось на 41 (до 148), возраст умерших колеблется от 66 до 94 лет, число инфицированных на сегодняшний день — 3286», — сказал он.

Боррелли также сообщил, что 10% заразившихся находятся в отделении интенсивной терапии.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. Города «красной зоны» находятся в изоляции. Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта.(ТАСС)