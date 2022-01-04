В Неаполе задержали главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука, об этом сообщает издание Hromadske.

Режиссер находился в Италии транзитом перед вылетом во Львов. Лавренчука задержали по запросу России, которая потребовала его экстрадиции в РФ по обвинению в финансовых преступлениях.

Режиссеру оказывает поддержку генеральное консульство Украины. Его семья назвала преследования Лавренчука политическими, а дело — сфабрикованным.

Отмечается, что, работая в России, Лавренчук поддерживал Украину и покинул РФ по политическим причинам, когда между странами ухудшились отношения.