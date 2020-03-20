В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей

В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«К сожалению, мы насчитали 627 смертельных исходов. Хочу напомнить, что они скончались с коронавирусом, а не из-за него», — сказал Боррелли.

За сутки врачи диагностировали 4670 случаев заражения. Таким образом, в стране болеют почти 38 тысяч, выздоровели 5129, скончались 4032 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.