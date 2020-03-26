В Италии сочли бесполезной российскую помощь для борьбы с коронавирусом

В Италии сочли бесполезной большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на высокопоставленные источники.

Уточняется, что речь идет о 80% доставленных из России грузов.

Издание пишет, что поддерживая Италию, Россия может преследовать свои политические и дипломатические интересы, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте мог принять ее из желания «укрепить личные отношения» с Москвой.

Кроме того, газета подчеркивает, что прибывшие в Италию российские специалисты являются не медиками, а военными с высокими армейскими званиями. (gazeta.ru)

| 2020-03-26T14:44:12+00:00 26 марта 2020, 17:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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