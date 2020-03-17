В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч

В Италии общее число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч, а число погибших выросло на 345 за сутки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что за все время в стране заразились 31 506 человек, сейчас инфицированы 26 062. При этом подчеркивается, что число летальных случаев уменьшается третьи сутки подряд, всего с момента начала вспышки умерли 2,5 тысячи. Самой острой остается ситуация в области Ломбардия.

Италия — крупнейший в Европе очаг распространения коронавируса. Из-за пандемии вируса власти страны в начале марта закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию, из-за рисков распространения коронавируса. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри.

По последним данным, всего в мире заражены более 191 тысячи человек. Более 8 тысяч погибли, еще 80,6 тысячи — вылечились. Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.