В Италии число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 1200 человек

Общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на тысячу двести человек, передает РИА Новости.

По данным главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, заболевших в Италии пять тысяч восемьсот человек, скончались от коронавируса 223 заразившихся.

Напомним, 6 марта в Италии скончалось 49 человек от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Также стало известно, что Папа Римский Франциск проведет традиционную аудиенцию из библиотеки Апостольского дворца. Она будет транслироваться в интернете, чтобы не собирать большое количество верующих на площади Святого Петра в связи с распространением коронавируса в Италии.