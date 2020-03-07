В Италии число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 1200 человек

Общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на тысячу двести человек, передает РИА Новости.

По данным главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, заболевших в Италии пять тысяч восемьсот человек, скончались от коронавируса 223 заразившихся.

Напомним, 6 марта в Италии  скончалось 49 человек от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Также стало известно, что Папа Римский Франциск проведет традиционную аудиенцию  из библиотеки Апостольского дворца. Она будет транслироваться в интернете, чтобы не собирать большое количество верующих на площади Святого Петра в связи с распространением коронавируса в Италии.

| 2020-03-07T23:17:06+00:00 7 марта 2020, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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