В Испании планируют частично вернуть зрителей на стадионы

Руководство Ла Лиги в ближайшее время планирует представить обновленный медицинский регламент проведения матчей в условиях пандемии.

Как стало известно Yahoo Sports, целью проекта станет частичное возвращение зрителей на стадионы. Предполагается, что болельщиков будут допускать на арены небольшими группами, а также в обязательном порядке измерять каждому человеку температуру. Во время матча фанатов обяжут носить маску.

К концу сезона, как заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, планируется согласовать присутствие на матчах 10-15% зрителей.(Газета.Ru)

| 2020-06-23T09:40:30+04:00 23 июня 2020, 10:32|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss