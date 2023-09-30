В Исмаиллы задержан подозреваемый в убийстве 65-летнего мужчины.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, 30 сентября около 18:00 в полицию поступила информация, что госпитализированный с колото-резаными ранами житель города Агамалыев Физули Самид оглу, 1958 года рождения, скончался в медучреждении, несмотря на усилия врачей.

В результате осуществленных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве Ф.Агамалыева Эльчин Афган оглу Мирзазаде, 1979 года рождения.

Расследование по факту продолжается.