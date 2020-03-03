В иранском Восточном Азербайджане жертвами коронавируса стали четыре человека

В иранской провинции Восточный Азербайджан четыре человека умерли из-за заражения новым коронавирусом. Об этом, как передает Trend, сказал ректор Тебризского университета медицинских наук Мохаммад Гусейн Суми.

По его словам, в целом, в провинции подтверждены 48 случаев заражения новым коронавирусом. Постепенно выходят ответы анализов и число инфицированных может возрасти.

Ректор отметил, что 20 анализов на коронавирус из последних взятых 54 показал положительный результат.

Он добавил, что инфицированные получают лечение в больницах города Тебриз.

Отметим, что по данным на понедельник в Иране число заражений коронавирусом составляет 1501 человек, из которых 66 умерли, 291 выздоровел.