Иранская сторона не обязана продлевать соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и несет ответственность только за вопросы, связанные с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом заявил в пятницу постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, передает ТАСС.

«Продление или непродление соглашения с МАГАТЭ не имеет никакого отношения к обязательствам Ирана по ДНЯО, и Тегеран продолжает выполнять свои обязательства в рамках договора о нераспространении», — цитирует его пресс-служба правительства Ирана. Постпред добавил, что «это соглашение не является обязательством [Ирана]».

По его словам, несмотря на «заключенную на три месяца договоренность между МАГАТЭ и Ираном, в основе этого соглашения было содействие переговорам <…>, а не обязательства Тегерана перед агентством». «То, что должен выполнять Иран, — это обязательства по ДНЯО. Ни больше, ни меньше», — добавил дипломат.