В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 34 человека, зафиксировано 1 706 новых случаев заражения.

Как передает IRNA, об этом во вторник сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 131 736 человек, а общее число заразившихся достигло 6 200 296 человек. Состояние 2 471 заболевшего оценивается как критическое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровели 6 044 247 человек, проведено свыше 42,3 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено около 121 миллиона доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 59,9 миллиона, вторую — почти 52,2 миллиона, третью — 8,75 миллиона человек.