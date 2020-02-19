В Иране сообщили, что черные ящики украинского Boeing сильно повреждены

Бортовые самописцы украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение под Тегераном, сильно повреждены. Об этом, как передало иранское агентство IRNA, сообщил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами.

«Черные ящики украинского пассажирского самолета были серьезно повреждены [при крушении]», — указал глава иранского оборонного ведомства. Хатами добавил, что он «обратился к представителям военной промышленности страны с просьбой оказать помощь в восстановлении бортовых самописцев».

Самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.(ТАСС)