В Иране прокомментировали вывод американских войск из Афганистана

Вторжение США в Афганистан и последующее присутствие в этой стране закончились «капитуляцией», заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«Американским оккупантам никогда не следовало вторгаться в Афганистан. Но они так сделали и свалили вину на всех остальных за последствия. Теперь, после 19 лет унижения, США предложили (акт –ред.) о капитуляции. Будь то в Афганистане, Сирии, Ираке или Йемене, США – это единственная проблема. Они уйдут, оставив после себя полный бардак», — написал глава МИД Ирана в Twitter.(РИА Новости)