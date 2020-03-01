В Иране прокомментировали вывод американских войск из Афганистана

Вторжение США в Афганистан и последующее присутствие в этой стране закончились «капитуляцией», заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«Американским оккупантам никогда не следовало вторгаться в Афганистан. Но они так сделали и свалили вину на всех остальных за последствия. Теперь, после 19 лет унижения, США предложили (акт –ред.) о капитуляции. Будь то в Афганистане, Сирии, Ираке или Йемене, США – это единственная проблема. Они уйдут, оставив после себя полный бардак», — написал глава МИД Ирана в Twitter.(РИА Новости)
| 2020-03-02T00:09:39+00:00 2 марта 2020, 00:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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