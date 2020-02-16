В Иране признали, что не могут расшифровать черные ящики сбитого украинского самолета

Иран не способен самостоятельно расшифровать черные ящики украинского самолета Boeing 737-800, сбитого Тегераном по ошибке в январе 2020 года. Это признал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC в субботу, 15 февраля.

«Мы должны расследовать этот случай, потому что именно мы пострадали от него больше всего, мы стали жертвами», — заявил Зариф, напомнив, что большинство из 167 пассажиров лайнера были гражданами Ирана либо имели семьи в этой стране.

Иранский военный, сбивший пассажирский самолет, полагал, что его радар зафиксировал ракету, которая якобы должна была ударить по Тегерану, и теперь Ирану необходимо выяснить, как это могло произойти, добавил Мохаммад Джавад Зариф.

| 2020-02-16T16:54:24+00:00 16 февраля 2020, 19:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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