В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране

Правительство Ирана подтверждает информацию о двух случаях заражения коронавирусом в стране, сообщил его официальный представитель Али Рабии.
«Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», — написал Рабии в Twitter.
Ранее министерство здравоохранения Ирана сообщило о двух случаях заражения коронавирусом в стране, указав, что это результаты предварительного анализа, будут проводиться дополнительные исследования для точного установления факта заболевания.
| 2020-02-19T16:43:14+00:00 19 февраля 2020, 21:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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