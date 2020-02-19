В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране

Правительство Ирана подтверждает информацию о двух случаях заражения коронавирусом в стране, сообщил его официальный представитель Али Рабии.
«Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», — написал Рабии в Twitter.
Ранее министерство здравоохранения Ирана сообщило о двух случаях заражения коронавирусом в стране, указав, что это результаты предварительного анализа, будут проводиться дополнительные исследования для точного установления факта заболевания.