В Иране число зараженных коронавирусом превысило полторы тысячи

Число зараженных коронавирусом в Иране за сутки увеличилось более чем на 500 человек, увеличившись до 1501, число жертв возросло до 66, сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси.
«Общее число случаев заражения возросло до 1501, 66 человек погибли, 291 выздоровели», — сообщил замглавы минздрава Ирана в эфире IRINN.
Накануне с 19 февраля в Иране было зафиксировано 978 случаев заражения коронавирусом, из них 54 со смертельным исходом, 173 человека выздоровели.(РИА Новости)