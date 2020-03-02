В Иране число зараженных коронавирусом превысило полторы тысячи

Число зараженных коронавирусом в Иране за сутки увеличилось более чем на 500 человек, увеличившись до 1501, число жертв возросло до 66, сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси.
«Общее число случаев заражения возросло до 1501, 66 человек погибли, 291 выздоровели», — сообщил замглавы минздрава Ирана в эфире IRINN.
Накануне с 19 февраля в Иране было зафиксировано 978 случаев заражения коронавирусом, из них 54 со смертельным исходом, 173 человека выздоровели.(РИА Новости)
| 2020-03-02T17:19:29+00:00 2 марта 2020, 19:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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