В Индонезии 26 человек погибли и 600 пострадали из-за серии землетрясений

По меньшей мере 26 человек стали жертвами серии землетрясений в Индонезии за прошедшие сутки. Об этом в пятницу сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на чрезвычайные службы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере семь человек стали жертвами серии землетрясений в Индонезии за прошедшие сутки, ранения получили около 600 человек. Как сообщало агентство со ссылкой на индонезийское Агентство метеорологии, за произошедшими в четверг на острове Сулавеси землетрясениями магнитудой 5,7 и 6,2 могут последовать мощные афтершоки.

По его данным, в случае если новые подземные толчки будут сильнее уже зарегистрированных, существует угроза цунами. Индонезийские метеорологи заявили, что уже зафиксировали более 25 афтершоков. Как информирует портал Detik, по распоряжению президента Индонезии Джоко Видодо в пострадавшую от стихии провинцию Западный Сулавеси направилась министр по социальным вопросам Три Рисмахарини.(ТАСС)