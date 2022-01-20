Минздрав Индии сообщил о рекордно высоком росте числа заразившихся коронавирусом, за сутки в стране выявлены более 317,5 тысячи заболевших.

За последние 24 часа в Индии было зарегистрирована 491 смерть в результате коронавируса и сопутствующих заболеваний, общее число погибших достигло 487,6 тысячи человек. Число активных случаев заболевания в настоящее время составляет 1,92 миллиона, в то время как число выздоровевших превысило 35,8 миллиона, и за последние 24 часа поправились 223,9 тысячи человек. При этом власти отмечают, что уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) в среднем за неделю вырос до 16,06%.

По данным индийских врачей, в стране наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания коронавирусом, который, скорее всего, обусловлен штаммом «омикрон». При этом точные данные о масштабах распространения штамма «омикрон» неясны, учитывая задержки в секвенировании генома образцов. Согласно последним данным минздрава, лаборатории сообщили о 9,2 тысячи носителей этого штамма в Индии.

Также медики отмечают, что штамм «дельта», на долю которого до начала третьей волны коронавируса приходилось более 60% случаев заболевания, остается активным в стране.