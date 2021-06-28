Власти Индии намерены поддержать туризм, одну из самых пострадавших от COVID-19 отраслей. Планируется упростить правила выдачи виз для некоторых туристов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра финансов Индии Нирмалу Ситхараман.

«Как только мы снова начнем выдачу виз, первые 500 тыс. документов будут выданы туристам совершенно бесплатно. Это будет иметь большое стимулирующее воздействие на краткосрочных путешественников, которые приезжают всего на месяц», — уточнила она.

Министр финансов страны обратила внимание, что правительство поддержит свыше 11 тыс. гидов и турагентств. Им планируется предоставить ссуды для погашения обязательств и перезапуска работы.