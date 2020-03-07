В Грузии растет число больных коронавирусом

В Грузии подтвердилось еще два случая заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Информация появилась на специальном сайте правительства Грузии, посвященном профилактике распространения коронавируса в Грузии, передает Sputnik Грузия.

Ранее в субботу сообщалось о десяти инфицированных. Детальной информации о новых случаях заражения пока нет. Глава руководителя Центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе обещал рассказать подробности позднее.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-19.