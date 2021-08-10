Греция переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов — 586 пожаров вспыхнули в течение нескольких дней в разных районах Греции. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в обращении к нации, которое транслировал греческий государственный телеканал ERT1.

«Последние дни были одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы боролись и продолжаем сражаться [с огнем] изо всех сил. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнули 586 пожаров. Пожары, которые возникли из-за беспрецедентной жары и долгих месяцев засухи, сейчас очень трудно потушить», — сказал Мицотакис. (ТАСС)