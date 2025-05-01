Паромное сообщение парализовано в Греции в четверг в связи с забастовкой по призыву Всегреческой морской федерации.

Как сообщает Associated Press, с начала апреля в Греции крупнейший профсоюз страны начал забастовку с требованием повышения заработной платы в рамках борьбы с ростом цен. Профсоюзы требуют от властей прекратить меры жесткой экономии, введенные международными кредиторами десять лет назад.

«Мы продолжаем бороться за восстановление контрактов со всеми уволенными сотрудниками, за упразднение «серых» рабочих схем и подписание коллективных трудовых соглашений для работников всех категорий морского транспорта», — говорится в заявлении федерации, приуроченном к забастовке.

Кроме того, участники протеста призывают положить конец нарушениям трудовых расписаний, а также настаивают на необходимости улучшения медицинского обслуживания работников морского транспорта.

К ним присоединились железнодорожники, в Афинах по призыву двух основных профсоюзных объединений состоялась манифестация, приуроченная к празднику Первого мая. В ней приняли участие около семи тысяч человек.