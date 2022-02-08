Последние заявления Лондона о возможном наращивании сил в Европе — чистая провокация, сказал «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так депутат прокомментировал слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о готовности Великобритании усилить батальон НАТО в Эстонии и планах по отправке истребителей и кораблей для защиты Юго-Восточной Европы.

«Это чистая провокация. Британские Вооруженные силы и в численности, и по количественному составу вооружений — слабые. Поэтому оказать какое-то существенное влияние или помощь они не могут — все это больше похоже на провокацию. Разговоры о том, что они отправляют 100 человек куда-то, — это лишь часть информационной войны, которая уже давно развязана и в последнее время приобрела какой-то невообразимый характер», — пояснил Чепа.

С точки зрения депутата, если Лондон пойдет на обозначенные Джонсоном шаги, это вряд ли создаст угрозу для России. По его словам, беспокойство в данном случае вызывает отправка войск в Украину.