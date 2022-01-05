Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что Вашингтон будет обсуждать с Москвой в ходе женевских переговоров с РФ по гарантиям безопасности, которые намечены на 10 января. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается взаимодействия с Россией в контексте диалога по стратегической стабильности, то мы не будем обсуждать вопросы, касающиеся НАТО, вопросы, касающиеся исключительно Европы», — сообщил представитель Госдепа.

Прайс объяснил, что США не хотят обсуждать с Россией вопросы, касающиеся НАТО, без присутствия за столом переговоров союзников Вашингтона по альянсу. Он добавил, что вслед за двусторонними переговорами с Москвой в Женеве состоится заседание Совета Россия — НАТО, а также переговоры представителей России и ОБСЕ.

По его словам, стороны затронут те темы, которые уже поднимались в ходе предыдущих встреч в рамках диалога по стратегической стабильности.