Сожжение Корана около здания посольства Турции в Стокгольме могло быть провокацией, специально направленной на то, чтобы помешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

«Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами — Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО», — сказал представитель госдепартамента.

21 января Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос. Кроме того, власти Стокгольма также разрешили демонстрацию местным курдам, митинг собрал около 50 человек

По словам устроителя акции, он сжег священную книгу мусульман в знак протеста из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО. (gazeta.ru)