В Гонконге вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги

Вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги на фоне паники по поводу нехватки товаров первой необходимости в специальном административном районе Китая Гонконг из-за вспышки коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.
Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что на фоне слухов о нехватке основных товаров из-за ситуации вокруг коронавируса гонконгцы начали массово скупать мясо, рис, лапшу, туалетную бумагу, мыло и другие товары такого рода.
Газета сообщает, что три человека в масках украли примерно 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из гонконгских магазинов в районе 6 утра в понедельник. По словам полиции, у одного из злоумышленников при себе был нож. Сумма ущерба составила почти 130$ (более 1 тысячи гонконгских долларов).
В Гонконге зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый тип коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 70 тысяч человек, скончались 1 770.