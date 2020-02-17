В Гонконге вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги

Газета сообщает, что три человека в масках украли примерно 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из гонконгских магазинов в районе 6 утра в понедельник. По словам полиции, у одного из злоумышленников при себе был нож. Сумма ущерба составила почти 130$ (более 1 тысячи гонконгских долларов).