Правительство ФРГ по-прежнему считает, что конфликт в Украине может быть решен только политическими средствами, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорт и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений.

«Могу только в очередной раз подчеркнуть, что правительство придерживается мнения, что конфликт там можно решить только политическими и дипломатическим средствами, не военными. В то же время федеральное правительство выступает за суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины, они не подлежат сомнению», — заявила Хоффман на брифинге в понедельник, комментируя слова Мельника.

Представитель МИД ФРГ добавила, что «независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом» Берлин поддерживает Украину «многочисленными способами, в том числе в военной сфере».

«Например, в строительстве военных госпиталей, подготовке медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов», — заявила Зассе.