В Германии зафиксировали 4838 случаев заболевания коронавирусом

 Около 5 тысяч заболевших коронавирусом насчитывается в понедельник в ФРГ по данным института Роберта Коха, заявил на пресс-конференции в Берлине представитель ведомства, которое официально занимается статистикой распространения эпидемии.
«В институт Коха пришли сообщения о 4838 случаях заболеваний во всех 16 федеральных землях, это на 1043 случая больше, чем вчера. С 9 марта в институте Коха известно о девяти погибших в связи с новым вирусом», — заявил представитель института на пресс-конференции в Берлине.
Число подтвержденных случаев коронавируса достигло в Германии 5,5 тысяч, сообщил утром в новостях общественно-правовой телеканал ZDF.
| 2020-03-16T15:36:09+00:00 16 марта 2020, 17:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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