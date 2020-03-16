В Германии зафиксировали 4838 случаев заболевания коронавирусом

Около 5 тысяч заболевших коронавирусом насчитывается в понедельник в ФРГ по данным института Роберта Коха, заявил на пресс-конференции в Берлине представитель ведомства, которое официально занимается статистикой распространения эпидемии.

«В институт Коха пришли сообщения о 4838 случаях заболеваний во всех 16 федеральных землях, это на 1043 случая больше, чем вчера. С 9 марта в институте Коха известно о девяти погибших в связи с новым вирусом», — заявил представитель института на пресс-конференции в Берлине.