В Германии за сутки у почти тысячи человек подтвердили коронавирус

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло почти на тысячу за сутки, до 3,3 тысячи, восемь человек скончались, сообщает в пятницу агентство DPA со ссылкой на собственный подсчет на основе данных властей страны.
Накануне Институт Роберта Коха, входящий в структуру минздрава и ведущий подсчет статистики заболеваемости, сообщал о почти 2,4 тысячи случаев и пяти погибших.
Наибольшее число случаев по-прежнему в регионе Северный Рейн — Вестфалия — более 1,2 тысячи. В Баварии и Баден-Вюртемберге более 550 случаев в каждом регионе.