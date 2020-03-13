В Германии за сутки у почти тысячи человек подтвердили коронавирус

Данные Института Роберта Коха по состоянию на 18.45 местного времени (20.45 мск) показывают другую картину. Число подтвержденных случаев составляет 3062 человека, число погибших неизменно — пять человек. В Северном Рейне — Вестфалии подтверждены 936 случаев, в Баварии и Баден-Вюртемберге — 558 и 454 соответственно. Больше ста — в Нижней Саксонии (230), в Берлине (174), Гессене (148), Рейнланд-Пфальце (102).(РИА Новости)