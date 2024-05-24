Тысячи человек в пятницу присоединились к акции против закона об иноагентах в Тбилиси.

Протестующие проводят шествие от площади Свободы к зданию МВД Грузии в районе Ортачала. Две колонны двигаются по Правой и Левой набережным с флагами и плакатами.

Сегодня они хотят выразить солидарность со всеми задержанными за полтора месяца протестов. С середине апреля и до сегодняшнего дня их число превысило 200 человек. Полицию обвиняют в незаконных арестах, сфабрикованных обвинениях и штрафах.

На пути к конечной остановке колонны остановились у офиса правящей «Грузинской мечты». Шумом и свистом они опротестовали политику партии власти, которую обвиняют в развороте сторону России и отказе от евроинтеграции.

Там их встретили полицейские кордоны.

Сегодняшний марш противников закона об иноагентах стал самой крупной акцией за неделю в Тбилиси. К нему присоединились, в частности, студенты 30 вузов, их преподаватели, школьные учителя.

Акции против закона об иноагентах также анонсированы на 25 и 26 мая. (newsgeorgia.ge)