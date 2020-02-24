В Германии в конце апреля изберут нового лидера ХДС

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) будет избран 25 апреля на внеочередном съезде в Берлине. Об этом в понедельник, 24 февраля, по итогам консультаций с партийной верхушкой в Берлине сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ранее отказавшаяся от борьбы за место канцлера ФРГ и анонсировавшая свой уход с поста лидера ХДС.

По словам Крамп-Карренбауэр, избрание нового председателя станет «четким сигналом», который послужит для определения кандидатуры канцлера от христанских демократов на выборах в германский бундестаг в 2021 году.

В понедельник, 10 февраля, стало известно, что Крамп-Карренбауэр намерена в ближайшее время организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, «подготовить партию к будущему» и затем «покинуть пост председателя» ХДС, который она занимает с декабря 2018 года. (DW)