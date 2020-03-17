В Германии ожидают пандемию коронавируса сроком до двух лет

Институт имени Роберта Коха — федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней (RKI) — констатировал быстрый рост количества инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в ФРГ и растущую обеспокоенность клиник и властей по поводу наплыва пациентов. «Мы видим, что даже хорошо оснащенные отделы здравоохранения и университетские клиники испытывают трудности из-за растущего числа заболевших «, — заявил глава RKI Лотар Вилер на пресс-конференции во вторник, 17 марта, в Берлине.

По словам Вилера, эксперты приняли решение повысить уровень угрозы заражения коронавирусом в ФРГ с умеренного до высокого. Глава RKI назвал адекватными ограничительные меры, введенные властями в Германии. Он также выразил мнение, что пандемия коронавируса может продлиться около двух лет. На вопрос о том, сохранятся ли действующие ограничения все это время, Вилер ответил, что в экстремальных случаях это возможно, текущую ситуацию нужно постоянно анализировать.

Глава RKI сообщил, что, по последним данным, число инфицированных SARS-CoV-2 в ФРГ достигает шести тысяч, 13 случаев заражения завершились летальным исходом. В то же время он признал, что реальное число инфицированных выше хотя бы из-за задержки с передачей данных. (DW)