В Германии число зараженных коронавирусом достигло 1112 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1112, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.

В воскресенье институт сообщал о 902 подтвержденных случаях.

Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн — Вестфалия (484). Более 100 случаев зарегистрированы в Баварии (256) и Баден-Вюртемберге (199), более десятка — в Берлине (40), Нижней Саксонии (33), Гессене (20), Рейнланд-Пфальце (19), Гамбурге (17). В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка. Инфицированные есть во всех регионах Германии, кроме земли Саксония-Анхальт.(РИА Новости)