В Германии число зараженных коронавирусом достигло 1112 человек

 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1112, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
В воскресенье институт сообщал о 902 подтвержденных случаях.
Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн — Вестфалия (484). Более 100 случаев зарегистрированы в Баварии (256) и Баден-Вюртемберге (199), более десятка — в Берлине (40), Нижней Саксонии (33), Гессене (20), Рейнланд-Пфальце (19), Гамбурге (17). В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка. Инфицированные есть во всех регионах Германии, кроме земли Саксония-Анхальт.(РИА Новости)
| 2020-03-09T12:46:00+00:00 9 марта 2020, 16:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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