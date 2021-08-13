Выдающийся азербайджанский ученый, автор «Букваря», доктор педагогических наук, профессор Яхъя Керимов похоронен в своем родном Гахском районе.

Как сообщает местное бюро АПА, гроб с телом покойного был доставлен в его дом в городе Гах. После церемонии прощания Я.Керимов был похоронен на городском кладбище.

Напомним, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Республики, персональный пенсионер президента Азербайджанской Республики, кавалер ордена «Шохрат», ордена Трудового Красного знамени, действительный член Международной Академии педагогических наук, член Союза журналистов Азербайджана, автор книги «Букварь» Яхья Керимов скончался сегодня в возрасте 94 лет.

Яхья Керимов является автором сотен работ, в том числе монографий. С 1963 года является автором учебника «Əlifba». В настоящее время используются составленные им 6 учебников и 5 учебных пособий.