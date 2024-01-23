В будущие гаджеты Samsung должны добавить монитор, определяющий уровень сахара в крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя мобильного здравоохранения Samsung Хон Пака.

По словам специалиста, корейская корпорация намерена создать неинвазивный глюкометр — устройство, которое позволяет анализировать уровень сахара в крови без прокола кожи. «Если мы сможем непрерывно измерять кровяное давление и уровень глюкозы, мы перевернем игру», — подчеркнул Пак.

По оценкам топ-менеджера Samsung, прибор для неинвазивного мониторинга глюкозы может появиться на рынке в той или иной форме в течение пяти лет. «Мы рассматриваем все варианты: от миниатюризации до различных технологических платформ, которые могут осуществлять тот или иной мониторинг уровня глюкозы или что-то среднее между ними», — заявил Пак.

Хон Пак также признался, что пользователи хотят получить умное устройство, которое будет анализировать показатели здоровья, не отвлекая людей от забот. Также он намекнул, что подобные функции в будущем может получить умное кольцо Galaxy Ring, которое Samsung анонсировала в середине января.

В Bloomberg отметили, что один из конкурентов Samsung — Apple — также изучает возможность изобретения неинвазивного глюкометра. В 2021 году появились слухи, что американская компания добавит подобный монитор в часы Apple Watch.