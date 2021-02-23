В G7 осудили стрельбу боевыми патронами по протестующим в Мьянме

Министры иностранных дел стран «большой семерки» решительно осудили жестокое подавление силовиками мирных протестов в Мьянме, где в начале февраля произошел военный переворот. «Использование боевых патронов в отношении безоружных людей недопустимо», — говорится в совместном заявлении представителей «семерки» и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, обнародованном во вторник, 23 февраля.

Военнослужащие и полицейские должны проявлять максимальную сдержанность, уважать права человека и международное право, подчеркивается в документе. Кто реагирует на мирные протесты насилием, тот должен быть привлечен к ответственности, говорится в заявлении далее. (DW)

| 2021-02-23T15:43:55+04:00 23 февраля 2021, 16:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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