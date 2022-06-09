Представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано заявил на брифинге, что ЕС призывает не покупать у РФ зерно, вывезенное с территории Украины, передает ТАСС.

«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять, происхождение зерна», — сказал он.

Стано добавил, что РФ «пыталась продать партию зерна Египту», но египетские власти от этого отказались.

Ранее спецсоветник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс заявил, что договоренность о разблокировке портов Украины не приведет к быстрому восстановлению их работы.

По его словам, обезвреживание морских мин около ряда объектов может занять определенное время.

Он также отметил, что в украинских портах остаются примерно 450 иностранных моряков, в основном с судов из Турции, Азербайджана и Филиппин.