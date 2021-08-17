В Европейском парламенте (ЕП) опасаются, что Россия и Китай теперь заполнят политический вакуум в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Брюсселе совместном заявлении глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию.

«ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум», — говорится в заявлении.

Депутаты Европарламента практически в полном составе находятся в августе в традиционном отпуске, что затрудняет принятие заявления от имени всего ЕП.