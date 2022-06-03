Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли раскритиковала Венгрию за сопротивление при согласовании шестого пакета санкций Евросоюза против России, пишет Der Spiegel. По ее словам, возможно пришло время лишить Будапешт права голоса в объединении, поскольку он использует его для шантажа.

«Особенно в Венгрии, больше нельзя говорить о демократических и правовых отношениях», — отметила Барли, также обвинив венгерского премьера Виктора Орбана в единоличном контроле над государством.

С точки зрения зампреда ЕП, за нарушение принципов верховенства права, в чем руководство Евросоюза не раз обвиняло Будапешт, Венгрия вполне может быть временно лишена своего право голоса. При этом Барли отдельно отметила, что один из ключевых принципов ЕС, требующий единогласия всех стран-членов при принятии важных решений, потерял свою актуальность.

«Этот принцип восходит к тому времени, когда ЕС состоял из шести стран <…> Сейчас нас 27, и это уже непрактично», — пояснила зампред ЕП, также подчеркнув, что отменить его можно лишь при согласии всех государств блока.